Dopo anni di rappezzi è finalmente ora di sostituire completamente la pavimentazione in via Mirasole a Bellinzona. E visto che la strada comunale è una tra quelle per le quali il Cantone impone l’adozione di misure per ridurre il rumore provocato dal traffico si procederà con la posa di asfalto fonoassorbente. Per l’esecuzione dei lavori, che comprende anche la sostituzione degli attuali cordoli che risalgono alla metà del secolo scorso, il Municipio chiede al Consiglio comunale di stanziare un credito di 800.000 franchi.

Quattro tappe

L’intervento, rileva l’Esecutivo nel messaggio approvato negli scorsi giorni, avrà un impatto rilevante sul traffico cittadino pertanto sarà necessario intervenire in più fasi cercando di limitare i disagi. Si renderà inoltre necessario concordare con Autopostale la soppressione temporanea di alcune fermate e linee, nonché mettere in atto alcune deviazioni stradali. La prima tappa degli interventi è pianificata per la prossima estate: il grosso dei lavori, ad opera del Cantone, riguarderà la posa dell’impianto semaforico all’incrocio tra via Mirasole e via Lepori: il Comune interverrà unicamente per le sistemazioni adiacenti che non rientrano nel progetto cantonale. Nelle successive tre tappe, comprese tra la primavera 2022 e l’estate 2023, sarà sostituita tutta la pavimentazione.

Alberature mantenute

Nel messaggio municipale è poi precisato che le alberature presenti tra la carreggiata e il marciapiede di Via Mirasole verranno mantenute. «I lavori di costruzione – sottolinea l’Esecutivo cittadino - verranno eseguiti con i dovuti provvedimenti per evitare danni all’apparato radicale delle piante. Nel 2019 è stato eseguito uno studio per verificare le condizioni delle piante esistenti, quelle risultate ammalate e potenzialmente pericolose per la cittadinanza sono state sostituite. Allo stesso modo anche per i prossimi lavori di costruzione se vi dovessero essere delle ulteriori piante malate, verranno sostituite».

