L’attenzione in questi giorni è focalizzata sulle misure da adottare per la riapertura delle scuole dell’obbligo che Berna ha deciso avverrà l’11 maggio. È tuttavia inevitabile iniziare a pianificare il prossimo anno scolastico che, si spera, possa partire regolarmente all’inizio di settembre. In questo seno il Municipio cittadino ha aperto il concorso per la sorveglianza educativa delle mense delle elementari nei quartieri di Bellinzona (sedi nord, sud e Semine), Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gudo, Pianezzo, Preonzo e Sementina. Concorso che riguarda il periodo compreso tra il mese di settembre 2020 e il mese di giugno 2022, riservate evidentemente eventuali modifiche di assetto legate all’emergenza coronavirus. Per le mense delle scuole nord, delle Semine, di Claro e di Gnosca la sorveglianza educativa oggetto del concorso è limitata al periodo compreso tra il settembre ed il dicembre 2020 o al più tardi alla data nella quale entrerà in funzione il dispositivo extrascolastico. I mandati, è specificato nel bando pubblicato in questi giorni dall’Esecutivo cittadino, verranno aggiudicati considerando diversi criteri tra i quali, per non citare che i principali, il prezzo, la formazione del personale, la qualità e la completezza del progetto pedagogico, nonché l’esperienza e le referenze specifiche nella sorveglianza educativa su bambini. Dl punto di vista formale, il concorso è suddiviso in tre lotti: il primo riguarda le mense sedi scolastiche Camorino, Giubiasco Palasio e Pianezzo per un totale di circa 90 bambini (il numero può variare a dipendenza del numero di iscrizioni); il secondo le sedi di Bellinzona sud, Gudo, Preonzo, Sementina per un totale di 105 bambini; il terzo, infine, quelle delle sedi di Bellinzona nord (casa anziani Mesolcina), Bellinzona Semine, Claro e Gnosca per un totale di circa 85 bambini. Le offerte devono essere inoltrare alla cancelleria comunale entro le 12 del 28 maggio.