Mesocco, fa inversione di marcia e si scontra con un’altra auto

Un incidente è avvenuto questo pomeriggio attorno alle 17.45 sull’autostrada A13, all’altezza dell’entrata di Mesocco. Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, il conducente di una Hyundai immatricolata in Ticino si sarebbe immesso sull’A13 verso nord ed avrebbe immediatamente invertito la marcia per andare in direzione sud. In quel momento stava sopraggiungendo una Ford con targhe francesi. Il conducente non è riuscito ad evitare l’impatto e due dei quattro occupanti delle auto sono rimasti feriti in maniera apparentemente non grave.