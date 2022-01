A fine 2021 erano 1.344 gli abitanti di Mesocco, ovvero tredici in più rispetto ad un anno prima. Gli uomini costituiscono la maggioranza, essendo 695, mentre le donne sono 649. Per quanto riguarda la nazionalità, i cittadini svizzeri sono 1056, gli stranieri di varie provenienze 288. Nel corso dell’anno appena concluso le nascite nel Comune sono state sei, mentre di decessi se ne sono contati dieci. Ecco infine come si suddivide geograficamente la popolazione: a Mesocco risiedono 957 persone, a San Bernardino 284 e a Pian San Giacomo 103.