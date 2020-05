Momenti di paura per una coppia e il loro cane. La loro vettura con rimorchio ha preso fuoco all’interno della galleria Brusei nei pressi di Mesocco, sull’autostrada A13. Nessuno è rimasto ferito, anche perché la famiglia, come il guidatore si è accordo che l’auto aveva perso potenza, ha lasciato la vettura per tempo, riuscendo anche a staccare il rimorchio.