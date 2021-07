«Comune e Patriziato sono coscienti di non poter soddisfare completamente le esigenze e le richieste in particolar modo dei residenti. Sono però oggettivamente convinti di aver proposto, realizzato e messo in atto tutti quegli interventi e quelle misure volti a garantire nel migliore dei modi la sicurezza di escursionisti e residenti, sia a livello pedonale che veicolare». Venerdì scorso si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza a monte della strada tra Biborgo e Fopa, in Val Pontirone sopra Biasca. «Dopo opportune valutazioni da parte dei consulenti del Gruppo tecnico frana Biborgo, la strada è stata riaperta al transito senza particolari limitazioni o disagi per l’utenza» rendono quindi noto, appunto, il Comune e il Patriziato biaschesi. I controlli però non si fermano. La situazione...