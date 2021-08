La Città fa già molto per società sportive amatoriali e associazioni culturali della capitale, ed è disponibile a valutare ulteriori richieste di aiuto in caso di difficoltà, ma va anche detto che durante la crisi pandemica non sono giunte particolari richieste di aiuto urgente. Riassumendo e parafrasando, il Municipio di Bellinzona boccia così – ritenendola «poco efficace e molto onerosa» – la mozione del Movimento per il socialismo (MPS) che suggeriva l’istituzione di un fondo comunale di mezzo milione di franchi a sostegno delle attività ricreative confrontate con le conseguenze dello stop agli eventi decisi nel 2020 nell’ambito delle restrizioni contro la diffusione del coronavirus. L’MPS, ricordiamo, aveva inoltrato questa proposta in reazione al messaggio municipale tramite cui il Municipio...