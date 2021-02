L’aveva preannunciata nel manifestare la propria contrarietà al contributo che il Municipio di Bellinzona propone di versare a favore della nuova Valascia. Ora la presenta. Il Movimento per il socialismo, per il tramite delle due consigliere comunali Monica Soldini ed Angelica Lepori, ha depositato una mozione con la quale chiede all’Esecutivo della Turrita di costituire un fondo dotato di mezzo milione di franchi per sostenere, con versamenti a fondo perso, le società sportive e le associazioni culturali non a scopo di lucro che operano sul territorio della città. «A causa delle norme Covid – rammentano le due consigliere comunali - molte scuole di ballo, di teatro, di musica e via discorrendo hanno dovuto ridimensionare la loro attività o chiudere i battenti; le compagnie teatrali, i gruppi musicali non hanno potuto proporre il loro spettacoli e le società sportive hanno dovute rinunciare alle entrate che vengono spesso dai Carnevali e da vari eventi pubblici». Malgrado abbiano cercato di continuare la propria attività, tutte queste società a detta delle due mozionanti saranno confrontate con gravi difficoltà finanziarie che potrebbero anche metterne a rischio l’attività futura. «Tutti quanti a parole sostengono il valore e l’importanza sociale di tutte queste attività. Sarebbe opportuno trasformare questo sostengo verbale in fatti concreti» concludono Monica Soldini ed Angelica Lepori nel postulare dunque la creazione del fondo di sostegno comunale.