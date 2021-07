Ha dovuto attendere un anno, ma ora Inter-Agire può finalmente celebrare il mezzo secolo di attività. Lo farà il prossimo 11 settembre al Centro Ciossetto di Sementina con storie, cibo, musica ed allegria. Sarà l’occasione per incontrarsi, chiacchierare e riflettere su questi 50 anni di invio di cooperanti dalla Svizzera italiana nel mondo con musica e gastronomia (iscrizioni scrivendo un’e-mail a [email protected] ). Non mancherà la possibilità di incontrare il Comitato di Inter-Agire, cooperanti ed ex cooperanti e il personale amministrativo della sede regionale di Comundo, i quali spiegheranno anche attraverso alcuni video cosa significhi per loro impegnarsi per un mondo più giusto.

I cooperanti ticinesi attualmente sul posto sono circa una decina e lavorano in diversi ambiti: per uno sviluppo urbano dignitoso, a sostegno di cooperative agricole, per promuovere il turismo comunitario, in ambito artistico con spettacoli di sensibilizzazione, per migliorare la qualità dell’educazione, a sostegno della popolazione in situazione di strada. In 50 anni di attività sono partite oltre 160 persone per progetti di lunga durata.