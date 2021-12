L’inchiesta è partita più di tre anni fa su segnalazione della stessa società altoleventinese. Sotto la lente dell’équipe finanziaria del Ministero pubblico sono quindi finite le operazioni contabili eseguite dall’uomo tra il 2008 ed il 2018. Attingeva ai guadagni del negozio e del ristorante per scopi personali cancellando accuratamente le tracce dei prelevamenti illeciti. Come? Modificando i rapporti di cassa tenuti su file Excel. Ben 350 le occasioni in cui ha attinto alla cassaforte. I soldi gli servivano per sostenere i costi del suo alto tenore di vita e per sostenere la donna dell’Europa dell’est (che lavorava in un night club ticinese) con la quale aveva una relazione.

«È dall’incidente avvenuto nella galleria del San Gottardo nel 2001 che soffro di ansia e di un malessere generale. Chiaramente questa vicenda non ha giovato alla mia salute», ha affermato l’uomo che da un paio di mesi è in cura da uno psicologo che lo sta aiutando a «fare venire a galla alcuni dettagli di quello che ho fatto. Non so nemmeno quando ho iniziato con i prelevamenti. Forse quando ho conosciuto la donna per la quale nutrivo una certa simpatia. Mi chiedeva soldi accampando numerose scuse e così mi sono lasciato abbindolare. Non so quanto le ho versato complessivamente: alla fine mi è stato detto che erano ben 800.000 franchi. Ma poi ci sono state anche altre circostanze, come le divergenze in seno al Consiglio di amministrazione della società e la morte di mia madre. Sono il primo a volere una risposta».