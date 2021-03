Quasi mezzo milione per ampliare gli spogliatoi e riorganizzare gli spazi nella parte più recente di Palazzo civico, quella che ospita la Polizia comunale. Li spenderà la Città di Bellinzona se il Legislativo approverà il credito di 465.000 franchi chiesto dal Municipio in un messaggio appena firmato. Per rispondere al previsto aumento del personale, l’intervento prevede l’ingrandimento dello spogliatoio presente al piano interrato e la creazione di uno spogliatoio per agenti donna nel sottotetto e una doccia per il loro uso esclusivo, che al momento non è presente. Le migliorie prevedono anche la riorganizzazione degli uffici della PolCom in modo da migliorare il contatto tra i collaboratori ma anche per ottemperare alla Legge sul lavoro per quanto riguarda la superficie minima necessaria per ciascuna persona presente.