«Misure coerenti in uno stesso territorio sono auspicabili»

«Non sta a me commentare questo genere di iniziative popolari che concernono un altro Cantone. Per una questione di vicinanza non soltanto geografica ma anche sociale e culturale posso limitarmi a osservare che misure coerenti in uno stesso territorio sono senz’altro auspicabili, premessa la sovranità e quindi la legittimità di ogni singolo Cantone di adottare provvedimenti specifici, così come previsto dal nostro sistema federale». Così si esprime, interpellato dal CdT, il direttore del Dipartimento della sanità e della socialità ticinese Raffaele De Rosa a proposito dell’iniziativa lanciata nel Moesano che chiede di stipulare una convenzione fra Coira e Bellinzona per delegare ufficialmente al Ticino l’inclusione delle valli Mesolcina e Calanca nelle misure di prevenzione per far fronte alla pandemia.