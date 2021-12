Obbligo di mascherina al chiuso e consumazione solo da seduti. Il villaggio di Natale in piazza del Sole a Bellinzona si adegua alle nuove disposizione diramate da Berna per arginare il diffondersi della pandemia. Le norme citate all’inizio riguardano chi intende accomodarsi nel capannone, dove sono stati predisposti i posti a sedere, per gustarsi un aperitivo ed ascoltare della buona musica dal vivo. Vanno ad aggiungersi a quelle già in vigore, ovvero l’obbligo di presentare il certificato 2G che attesta l’avvenuta vaccinazione oppure la guarigione dal virus. Le misure in vigore negli spazi esterni del villaggio del Natale, ossia la pista di pattinaggio e le zone limitrofe, rimangono invece invariate. Ciò significa che si potrà continuare ad accedervi anche senza certificato. Dai 12 anni vige però l’obbligo di indossare la mascherina.

Le misure di sicurezza, recita il comunicato stampa, saranno ulteriormente rafforzate per le serate di domani, giovedì 23, e venerdì 24 dicembre nelle quali ci si attende un’affluenza accresciuta. Ebbene, l’accesso al capannone sarà consentito solo a chi, dai 16 anni, è in possesso del cosiddetto certificato 2G+. Certificato, questo, che è rilasciato a chi è guarito dal COVID, oppure ha ricevuto la seconda o la terza dose di vaccino negli ultimi quattro mesi. Rientra in questa categoria anche chi è stato vaccinato oppure è guarito da più di quattro mesi ma è in possesso di un tampone negativo relativo ad un test rapido effettuato nelle 24 ore precedenti il giorno in cui intende accedere al capannone o nelle 72 ore prima in caso di test PCR. Durante queste due serate, precisa ancora il comunicato dell’Esecutivo, decadrà l’obbligo della mascherina al chiuso e sarà possibile la consumazione in piedi. Quella per le sere del 23 e 24 dicembre è la prima applicazione dell’acceso al capannone di piazza del Sole con il certificato 2G+. A dipendenza dell’esito, s’intende proporre la stessa modalità per le serate di venerdì 30 e sabato 31 dicembre.