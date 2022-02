Da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo 2022 inclusi, il collegamento TILO S10 in partenza da Airolo alle 06.38 partirà e circolerà con 6 minuti di anticipo tra Airolo e Biasca. Inoltre, il collegamento TILO S10 in partenza da Biasca alle 17.38 partirà e circolerà con un ritardo di 7 minuti tra Biasca e Airolo. Lo fanno sapere le FFS. Le coincidenze con i servizi di bus locali in Leventina sono garantite. La causa di queste misure è lo sbarramento dei binari per lavori sulla linea. Sono da prevedere tempi di percorrenza maggiori.