Si svolgerà quest’anno a Soazza l’annuale assemblea ordinaria della sezione moesana della Pro Grigioni italiano (PGI). L’appuntamento è per sabato 19 settembre dalle 16 al Centro culturale di Circolo. A questo appuntamento farà seguito, alle 17, la conferenza «Giovani studiosi...nuove ricerche», organizzata in collaborazione con la Biblioteca regionale Moesana e dedicata alla presentazione dei lavori di diploma di giovani studiosi mesolcinesi e calanchini.

L’assemblea dei soci, oltre alla retrospettiva sul 2019 con la presentazione del rapporto di attività e dei conti, sarà un’ottima occasione anche per fare qualche accenno ai progetti in corso e al calendario 2021, che riproporrà alcune delle attività sospese nel corso del 2020, come pure delle novità, in linea con la missione perseguita dalla PGI. Particolare attenzione sarà infatti dedicata alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico locale, nell’intento di rafforzare ulteriormente l’identità e la coesione grigionitaliana.