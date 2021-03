I lavoratori interinali alle Officine FFS a Bellinzona continuano a essere molti (il 25% del totale, ovvero 110 su 430), senza che non ve ne sia la reale necessità in quanto la maggior parte di essi (il 77%) è attivo nello stabilimento da almeno un anno, e il 94% è impiegato regolarmente, dunque non per delle emergenze o in occasione di picchi di produzione. È quanto sostengono i sindacati Unia, Sev e Transfair secondo i quali questa strategia ha obiettivi precisi: garantirsi una maggiore flessibilità (concessa appunto dallo statuto meno solido dei collaboratori temporanei) così da poter progressivamente soppiantare gli impieghi a tempo indeterminato in proiezione del 2026, quando l’attività traslocherà nella futura sede di Castione dopo una storia pluricentenaria nella capitale ticinese. Presentata oggi alla stampa dai rappresentanti dei tre sindacati, la tesi poggia sui risultati di un sondaggio effettuato nel corso del 2020 proprio presso gli interinali, 62 dei quali hanno risposto alle domande tramite un formulario. I dati che emergono «sono piuttosto preoccupanti e sarebbero anomali anche nel settore privato», ha affermato il sindacalista di Unia Vincenzo Cicero accompagnato dai colleghi Matteo Pronzini (pure di Unia), Thomas Giedemann (Transfair) e Gerardina Fularni (Transfair), oltre che dal leader dell’associazione «Giù le mani» Gianni Frizzo.

«Lunga anzianità di servizio, altro che temporanei»

Ciò che emerge è appunto, anzitutto, la durata dell’impiego delle persone che hanno risposto. Come anticipato, il 77% dei 62 casi presi in esame ha un’anzianità di servizio presso le «OBe» di almeno un anno. Nel dettaglio, ben il 40% afferma di esservi impiegato tramite un contratto temporaneo da 1 a 2 anni, mentre il 24% lo è da 2-3 anni; infine il 12% è attivo qui come interinale da già almeno 3 anni. L’interpretazione dei sindacati è la seguente: queste persone servono, eccome, ma non gli si fa un contratto a tempo indeterminato perché non conviene. Interrompere un rapporto di questo genere, infatti, è più facile sia dal punto di vista procedurale che economico. La tesi è corroborata da quello che Vincenzo Cicero ha definito «il dato più allarmante»: il 94% dei temporanei è impiegato regolarmente. Ciò, ha spiegato, contraddice la ragione d’essere del lavoro temporaneo stesso, ovvero quello di coprire emergenze o picchi di produzione. Inoltre, il 94% del personale temporaneo risulta occupato in un’attività precedentemente svolta da un lavoratore FFS. Questo, a mente dei sindacati, confermerebbe l’esistenza di una strategia in cui il personale assunto a tempo determinato, anche a seguito dei pensionamenti, viene progressivamente soppiantato dagli internali.

«La necessità di manodopera flessibile»

Le FFS, allora, come reagiscono al sondaggio e alle interpretazione che ne danno i sindacati, secondo cui si applicherebbe una precisa strategia di flessibilità che permetterà di diminuire progressivamente e drasticamente la manodopera impiegata anche in proiezione del trasloco a Castione? «Lo scopo di un interinale è di coprire punte di lavoro, malattie o assenze, il loro uso non è una novità e non è di certo legata a Castione» risponde il portavoce Patrick Walser. Il quale ricorda che le attività alle Officine sono inoltre «da sempre contraddistinte da una grossa volatilità e da incertezze legate al volume di lavoro sulle vecchie locomotive e sui carri merci», per cui ad esempio «le attività sui carri merci si sono drasticamente ridotte in 10 anni e questo succederà anche con le locomotive a seguito delle rottamazioni: per seguire questi trend è necessaria manodopera flessibile».

Letture contrapposte sull’applicazione del CCL

Dal sondaggio - facciamo inoltre notare alle FFS - emerge pure che almeno il 71% dei temporanei percepisce un salario inferiore a quelli percepiti dai lavoratori sottoposti al Contratto collettivo di lavoro (CCL) delle FFS a parità di funzione; e che il 45% dei temporanei percepisce un salario inferiore al salario minimo previsto per i lavoratori non qualificati sottoposti al CCL delle FFS (e questo nonostante il fatto che la stragrande maggioranza di essi è personale qualificato). Gli interinali sono dunque pagati di meno rispetto agli assunti (perdendo tra 720 e 1.100 franchi al mese secondo le stime) e questo, sostengono i sindacati, avviene contrariamente all’eccezione stabilita dall’articolo 3.3 del CCL per il settore del personale a prestito, in virtù della quale nelle aziende di trasporto pubblico fanno stato i salari minimi dell’azienda stessa (e dunque, nel caso concreto, quelli indicati dal CCL delle FFS). Alle Officine la citata clausola non è dunque rispettata? «I salari minimi vengono fissati dalle agenzie di collocamento in base al settore e al luogo e le stesse assicurano che i lavoratori interinali percepiscano il salario minimo corretto - risponde ancora Patrick Walser - Le FFS si aspettano che le agenzie di collocamento offrano i giusti salari, come fissato dalle condizioni quadro. La commissione tripartita ha effettuato controlli regolari nel corso degli ultimi tre anni e non ha mai riscontrato irregolarità per quanto riguarda i salari nel settore dei trasporti». Il portavoce, contraddicendo i sindacati, aggiunge poi che «la base giuridica è il CCL Prestito di personale, negoziato e prorogato l’ultima volta nell’autunno 2020 con i partner sociali, tra cui Unia». Lo stesso «non è applicabile agli internali: i salari minimi si orientano invece in base alla prassi usuale per il luogo e il ramo. Il salario usuale per il luogo e il ramo si basa sul guadagno che una persona può ottenere in un’altra azienda a parità di funzione, prestazione e tempo di lavoro e non viene definito, invece, da singoli datori di lavoro, come per esempio le FFS».

L’MPS: «Condizioni degradate, la politica è responsabile»

«Il sondaggio conferma, ancora una volta, la politica di precarizzazione del lavoro condotta dalle FFS all’interno dell’Officina» commenta da parte sua tramite un comunicato il Movimento per il socialismo (MPS) ricordando che, come abbiamo visto, il 94% del personale temporaneo è occupato in un’attività precedentemente svolta da un lavoratore FFS e viene regolarmente impiegato: «Non si tratta, come spesso amano ripetere le FFS, di lavoratori che vengono assunti per rispondere ai cosiddetti “picchi di produzione”, ma a situazioni di normale e continua produzione». Secondo l’MPS «le FFS hanno sviluppato un vero e proprio dumping salariale, cioè una spinta verso il basso dei livelli salariali». La responsabilità politica di questo «degrado delle condizioni di lavoro alle Officine» viene dunque addebitata al Municipio di Bellinzona e al Consiglio di Stato ticinese per il loro sostegno al previsto trasloco a Castione dello stabilimento. «Sposando i piani dell’azienda (quelli avanzati nel 2008 e bloccati per molto tempo grazie allo sciopero dei lavoratori) hanno incoraggiato questa offensiva padronale», sottolinea l’MPS.

