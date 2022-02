Il metaverso va in scena a Bellinzona. E non solo va in scena, ma con un nuovo progetto si amplia sempre di più nella sua offerta e nel suo panorama, includendo un numero crescente di aziende che vogliono essere rappresentate in questo magico mondo della tecnologia. Stiamo parlando di Swiss Virtual Expo, il primo spazio virtuale in Svizzera di ated-ICT Ticino, che ha presentato ieri a Bellinzona le sue nuove funzionalità e futuri padiglioni che entreranno a far parte della fiera virtuale, realizzati in collaborazione con la Città dei mestieri e inclusione andicap ticino.

«A soli quattro mesi dal suo debutto ufficiale Swiss Virtual Expo si conferma come il primo metaverso svizzero» esordisce Cristina Giotto, direttore e membro di comitato di ated-ICT Ticino, dando il via alla presentazione dei...