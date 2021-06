Mettiamo subito in chiaro le cose, per evitare equivoci: al momento è solo un sospetto, ma è molto verosimile che nell’ala nord dell’ex postribolo Monna Lisa bruciata martedì notte ci fossero delle parti della struttura e/o dei materiali contenenti amianto. Per accertare la presenza o meno dell’asbesto l’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati ed il Comune di Gambarogno (il complesso ha sede nella frazione di Contone, pur essendo al limite del confine con il Bellinzonese, più precisamente ad un tiro di schioppo da Cadenazzo) - come appreso dal Corriere del Ticino - sono intenzionati a chiedere alla Giustizia militare di eseguire una perizia sui detriti del vetusto edificio. Come è noto l’area è tuttora sotto sequestro in quanto a causare il rogo è stata un’esercitazione finita male delle Forze...