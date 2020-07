Omicidio colposo. La Corte d’appello e revisione penale (CARP) ha confermato la condanna a carico del 41.enne addetto che il 21 agosto 2014 all’aeroporto di Lodrino entrò in pista col furgone della ditta per fermare due giovani che si erano immessi irregolarmente per provare le loro moto, causando la morte di uno dei due, un 20.enne della regione che si scontrò col furgone. La sentenza della Corte presieduta dalla giudice Giovanna Roggero Will è stata trasmessa alle parti negli scorsi giorni dopo che il processo d’appello si era tenuto a metà giugno. Confermata anche la pena a 7 mesi sospesi condizionalmente per due anni, così come è confermato il proscioglimento (in assenza del criterio dell’assenza di scrupoli) dall’accusa di messa in pericolo della vita altrui promossa dal procuratore pubblico Nicola Respini. A cambiare è però la motivazione. Rispetto al giudizio di primo grado, secondo la CARP l’uomo non entrò in pista per sfidare i giovani, bensì per assicurare la sicurezza dell’aeroporto. Il suo fu comunque un comportamento negligente: avrebbe benissimo potuto agire altrimenti.