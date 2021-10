Nessuno sconto di pena per il dipendente della RUAG che il 21 agosto del 2014 provocò la morte di un giovane del Bellinzonese che era entrato all’aerodromo di Lodrino per provare la propria moto. Il Tribunale federale ha così confermato la condanna a 7 mesi sospesi per omicidio colposo. I giudici di Mon Repos, come quelli ticinesi, hanno ritenuto che l’impiegato, posizionando un veicolo sulla pista nel tentativo di fermare la vittima e il suo amico che stavano sfrecciando illegalmente in sella alle loro motociclette, ha creato una situazione pericolosa che ha portato alla morte del motociclista schiantandosi contro l’automezzo. Il Tribunale inoltre sostiene che a 500 metri di distanza, i motociclisti avevano percepito l’auto come un piccolo ostacolo. L’impiegato stesso aveva ammesso che le moto gli erano sembrate due punti.