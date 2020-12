«La direzione dei quattro istituti per anziani della Città sta adottando tutte le misure necessarie e opportune per garantire, nel limite del possibile, un equilibrio tra prevenzione dal contagio e necessità di socializzazione degli ospiti. Il tutto, evidentemente, basandosi sulle indicazioni dell’Ufficio del medico cantonale». A Bellinzona si torna a parlare dei 21 decessi da coronavirus registrati alla casa anziani di Sementina durante la prima ondata pandemica. Lo si fa alla luce delle risposte del Municipio (e in particolare del capodicastero Servizi sociali Giorgio Soldini) alle quattro interpellanze (trasformate in interrogazioni) presentate da Tuto Rossi (UDC).

Il Municipio «fatte le valutazioni del caso non ha ritenuto di intervenire» presso i vertici della struttura: «Si richiama il rinnovo dell’autorizzazione, rilasciato dal Consiglio di Stato il 23 settembre 2020, per l’esercizio della casa anziani di Sementina». Le tre persone indagate non sono dunque state sospese. Ed è stata loro garantita assistenza legale in quanto «implicati in un procedimento per fatti compiuti nello svolgimento della propria funzione».