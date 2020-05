Il Municipio di Bellinzona difende la gestione dell’emergenza coronavirus alla casa anziani di Sementina dove si sono registrate 21 vittime. Dopo che la proposta del consigliere comunale UDC Tuto Rossi per un dibattito su uno dei due attuali temi caldi della politica bellinzonese (insieme ai sorpassi di spesa nelle opere pubbliche) era stata bocciata lunedì sera dalla maggioranza del plenum, la questioni è stata comunque affrontata nella seconda serata del Legislativo, martedì, di cui abbiamo riferito nell’edizione di ieri per quanto riguarda le principali decisioni. Il capo del Dicastero socialità Giorgio Soldini ha parlato a lungo, in coda alla seduta, per respingere le accuse dello stesso Tuto Rossi e del leghista Manuel Donati che avevano messo in discussione l’operato della struttura dove, oltre alla morte di ben 21 anziani ospiti, anche 24 collaboratori su 120 sono risultati positivi. Parlando di «strage», e citando numeri però inesatti («27 vittime e 65% del personale contagiato»), avevano inoltre accusato il Municipio di aver eretto un muro di gomma sulla delicata questione. Ora le risposte.

«Seguite tutte le direttive»

Come il municipale responsabile aveva già precisato al CdT non appena era emerso pubblicamente il dramma, alla fine di aprile, il Municipio ritiene di aver applicato tutte le direttive comunali, cantonali e federali contro la diffusione del virus, e di non essersi mai sottratto «per quanto possibile al dovere di informazione». Entrando nel dettaglio, i due consiglieri comunali avevano chiesto per quale motivo non fosse stato ordinato il tampone o la quarantena alla direttrice e all’altro personale «che a febbraio e marzo era stato nelle zone più contagiate» in Italia. L’Esecutivo risponde che «inizialmente le direttive superiori non prevedevano l’esecuzione del tampone o la messa in quarantena a persone che non presentassero sintomi» come tosse persistente o febbre. Non si è neppure a conoscenza di casi di collaboratori che abbiano continuato a sconfinare dopo aver contratto il virus, contrariamente a quanto affermato dagli interpellanti. Per quanto attiene ai collaboratori residenti all’estero si ricorda poi che il confinamento per il personale sanitario frontaliere non è mai entrato in vigore e per questa ragione non è stato imposto l’obbligo di alloggio in Svizzera. Già a inizio marzo, in presenza di informazioni ritenute contrastanti da Roma sulle misure del lockdown, la direzione amministrativa aveva comunque pre-riservato alcune camere in un albergo di Bellinzona, ma non ce n’è poi stato bisogno.

Fiducia rinnovata al direttore

Tamponi: «Perché non sono stati fatti a tutto il personale subito dopo il primo caso e invece si è atteso il 18 aprile?». Risposta: in tutte le case anziani comunali di Bellinzona - quindi le due del quartiere centrale dove non vi sono stati problemi particolari e quella più colpita oltre al centro Somen di Sementina - «sono state applicate le direttive federali e cantonali». I due esponenti di destra accusavano pure il settore anziani cittadino di non aver rispettato appieno il divieto di accesso ai visitatori nelle quattro strutture; ma pure su questo punto l’Esecutivo nega, sostenendo che dal 10 marzo il divieto è stato applicato senza eccezioni. Una citazione la merita pure la questione dei pasti. Questa la risposta all’interpellanza: «Non vi sono direttive in merito alla sospensione del servizio in mensa comunitaria se non il rispetto rigoroso della distanza sociale e delle misure in materia di igiene. Dopo che si sono registrati i primi casi COVID-19 (domenica 22 marzo), e che questi sono stati immediatamente isolati in camera, Direzione Amministrativa e Sanitaria si sono adoperati per garantire la consumazione dei pasti all’interno dei singoli reparti e nelle camere (dal 25 marzo)». Il Municipio di Bellinzona rinnova poi la fiducia al direttore del settore anziani della Città Silvano Morisoli, duramente attaccato da Rossi e Donati. La sua competenza non è messa in discussione, così come la procedura che ha portato alla sua nomina senza concorso. Nomina che l’Esecutivo garantisce di aver effettuato sulla base delle capacità dimostrate dal direttore nel corso dell’interim seguito all’aggregazione (prima della quale lui era a capo esclusivamente della struttura di Sementina); una decisione per altro presa dal collegio «nell’ambito delle proprie competenze dettate dal decreto del Gran Consiglio sull’aggregazione». Infine, il capodicastero di fronte al plenum ha assicurato che «le verifiche chieste dall’Autorità di Vigilanza permetteranno di disporre di una visione reale sul rispetto delle direttive emanate durante le differenti fasi della pandemia, secondo le conoscenze scientifiche del momento». Oltre a queste verifiche, ricordiamo, ci saranno pure quelle di carattere penale a seguito della denuncia sporta dal Movimento per il socialismo.

Privacy nel caso clarese

Il Municipio difende pure l’operato del settore scolastico sul caso della docente di Claro risultata positiva al virus a inizio marzo. Sempre Tuto Rossi e Manuel Donati avevano accusato la Città di irresponsabilità per «non aver dato nessuna informazione immediata alle famiglie degli scolari sul fatto che la maestra era stata contagiata». Ebbene, anche qui sono state rispettate le procedure che dicono: «La scuola non deve ‘lasciare a casa’ classe e colleghi del docente ammalato». Rinunciando a un’informazione pubblica si è voluto rispettare la privacy dell’ammalata - sostiene il Municipio - non senza comunicare nella giusta maniera, in caso di richiesta di chiarimenti.

La casa anziani comunale di Sementina. ©CdT

