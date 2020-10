No comment. Il direttore del Settore anziani della Città di Bellinzona (a cui fanno capo i quattro istituti comunali per la terza età) e la direttrice sanitaria della Casa anziani di Sementina hanno comunicato al CdT che non intendono rilasciare alcuna dichiarazione in merito all’inchiesta penale aperta ieri dal Ministero pubblico (come auspicato da mesi dal Movimento per il socialismo) per far luce sui 21 decessi avvenuti all’istituto cittadino. Nell’ambito del procedimento penale sono state interrogate in veste di imputate, ricordiamo, tre persone, compresi appunto il direttore e la direttrice sanitaria. Mentre una quarta persona è stata sentita in quanto informata sui fatti. Il Municipio da stamattina è riunito in seduta e quindi, finora, non siamo riusciti a contattare né il sindaco Mario Branda né il capodicastero Servizi sociali Giorgio Soldini.

La politica alla finestra

Dal canto loro i capigruppo in Consiglio comunale sperano che le indagini possano finalmente fare chiarezza su questa triste pagina. Paolo Locatelli (PPD) afferma che «paradossalmente questa iniziativa della Magistratura aiuta a chiarire ogni possibile dubbio sui decessi alla Casa per anziani di Sementina. Qualora dalle risultanze dell’inchiesta dovessero emergere responsabilità individuali e/o politiche agiremmo con coerenza e determinazione». Renato Züger (Unità di Sinistra) osserva che «al momento sarebbe prematuro esprimersi su una questione che riguarda prettamente il potere giudiziario. Attendiamo dunque la conclusione dell’inchiesta». Mentre Tiziano Zanetti, vicecapogruppo PLR, rileva che è «giusto che si faccia chiarezza anche per non lasciar adito a speculazioni di sorta soprattutto nel rispetto delle persone che sono purtroppo decedute e dei loro familiari».

L’UDC, in una nota trasmessa alle redazioni e in un’interpellanza annunciata per le prossime ore, chiede per contro la «sospensione immediata» del direttore e della direttrice sanitaria. La capogruppo della Lega dei ticinesi Lelia Guscio si dice «soddisfatta del fatto che finalmente si farà chiarezza su questa dolorosa vicenda. Come gruppo speriamo in un’indagine trasparente, accurata e dettagliata e che poi si traggano le debite conclusioni. Personalmente non sono contraria all’eventuale sospensione del direttore e della direttrice sanitaria. D’altronde si è fatto lo stesso con il direttore del Settore opere pubbliche per il caso dei sorpassi di spesa in tre progetti comunali».

Fra contagi e direttive

«Nella gestione dell’emergenza coronavirus nelle case anziani sono state rispettate ed applicate tutte le direttive e le misure emanate dalle competenti autorità federali, cantonali, comunali e dell’Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana. In questo senso inizialmente le direttive superiori non prevedevano l’esecuzione del tampone o la messa in quarantena a persone che non presentassero sintomi, quali: ‘tosse persistente e/o febbre superiore a 38 gradi’». Così rispondeva, a fine maggio, il Municipio di Bellinzona all’interpellanza dei consiglieri comunali Tuto Rossi (UDC) e Manuel Donati (Lega). Erano passati esattamente due mesi dai primi due casi di contagio registrati alla Casa anziani di Sementina, risalenti al 22 marzo. Poi, come si sa, vi è stata purtroppo un’escalation con 21 decessi nell’istituto per la terza età di proprietà della Città. Ciò che ha inevitabilmente portato la politica a porsi delle domande, soprattutto il Movimento per il socialismo e la destra hanno chiesto ripetutamente lumi all’Esecutivo su cosa è veramente successo nella struttura anche alla luce di alcuni approfondimenti giornalistici.

Prima delle interpellanze e delle interrogazioni era arrivato, alle redazioni, il comunicato stampa della Città. Siamo al 26 aprile. «Tutte le direttive cantonali giunte man mano che la pandemia si sviluppava sono state applicate in maniera uniforme in tutti i quattro istituti» della Città, ossia la casa anziani comunale, la Residenza Pedemonte, la Casa anziani di Sementina ed il Centro Somen. Nello specifico si faceva riferimento alle «decisioni di esclusione delle visite, così come per tutte le altre misure preventive, fino alla messa in atto di misure di isolamento dove si è potuto constatare che il virus aveva infettato gli ospiti».

Viaggi all’estero sconsigliati

E, ancora: «Seppure nella certezza di avere messo in atto tutte le misure e le disposizioni vigenti, sarà infatti importante riuscire a capire, a livello generale, se e come le misure intraprese potranno essere migliorate affinché si possano affrontare tempestivamente emergenze simili qualora malauguratamente dovessero ripresentarsi in futuro». Andando a (ri)spulciare le risposte agli atti presentati dai consiglieri comunali, si evince che il divieto di accesso ai familiari era stato imposto dal 10 marzo, «in ossequio rigoroso della direttiva cantonale» emanata il giorno prima. L’11 marzo, per contro, era stato sconsigliato ai collaboratori delle case per anziani di «recarsi all’estero per viaggi e vacanze». Fra i dipendenti, effettivamente, quelli risultati positivi alla COVID-19 a Sementina sono stati il 20%, vale a dire 24 su 120. Ai quali vanno aggiunti i 10 (su 195) del Centro Somen, sempre a Sementina. Il confinamento per il personale sanitario frontaliere, invece, «non è mai entrato in vigore e per questa ragione non è stato imposto l’obbligo all’alloggio in Svizzera». Nonostante la direzione amministrativa avesse proceduto ad una «pre-riservazione di alcune camere presso un albergo a Bellinzona».

La questione dei pranzi

Dal 25 marzo, tre giorni dopo i primi degenti infettati, gli ospiti dell’istituto per la terza età di Sementina hanno consumato i pasti all’interno «dei singoli reparti e nelle camere». Sino al 21 marzo, si legge nella risposta ai quesiti sollevati dalle consigliere comunali Angelica Lepori e Monica Soldini (MPS), «30 residenti autosufficienti pranzavano in sala pranzo al piano terreno (con le dovute misure di distanza sociale) durante il pasto del mezzogiorno, mentre gli altri residenti consumavano il pranzo nel loro reparto di appartenenza ed alcuni in camera propria». Il Municipio aveva poi precisato, a fine maggio, che non vi erano «direttive in merito alla sospensione del servizio in mensa comunitaria se non il rispetto rigoroso della distanza sociale e delle misure in materia di igiene».

Più in generale, inoltre, Lepori e Soldini chiedevano all’Esecutivo «quali sono i provvedimenti che il medico cantonale ha imposto alla Casa anziani?». Il consesso guidato dal sindaco Mario Branda puntualizzava che «si rimanda alle valutazioni che verranno fatte nelle sedi deputate». In ogni caso, ricordiamo, è stata aperta (oltre a quella penale, è notizia di ieri) pure un’inchiesta amministrativa. Volta in particolare ad accertare se vi siano state visite da parte di familiari degli anziani alla struttura di Sementina dopo il divieto entrato in vigore il 10 marzo. In ogni modo il Municipio finora non ha adottato provvedimenti nei confronti né del capodicastero Servizi sociali Giorgio Soldini né dei vertici dell’istituto. L’Esecutivo si trova attualmente in seduta, e quindi non è stato finora possibile contattare né il sindaco né lo stesso Giorgio Soldini, peraltro reduce dal confinamento dopo essere stato a sua volta contagiato dal virus alla pari del collega Mauro Minotti.

©CdT.ch - Riproduzione riservata