Mountain bike e giochi d’acqua per il rilancio di Campo Blenio

Dagli incontri che abbiamo avuto con i diversi partner sono emersi riscontri positivi. Insomma, il progetto piace e ciò ci sprona ad andare avanti». Denis Vanbianchi, direttore della Società cooperativa impianti turistici è fiducioso: se tutto andrà per il verso giusto nel settembre del 2023 si potrà aprire il cantiere per il rilancio in grande stile della stazione turistica di Campo Blenio-Ghirone. Promosso dall’Associazione Campo Blenio Ghirone Estate (CBGE), l’ambizioso progetto di rilancio passa dalla destagionalizzazione dell’offerta. L’obiettivo è infatti quello di far vivere la piccola stazione sciistica non solamente in inverno ma anche e soprattutto in estate. Come? Con nuovo proposte di svago sfruttando le infrastrutture già esistenti che verranno potenziate ed ampliate in modo da...