«Sarà inevitabile andare in quella direzione». L’ipotesi di un Municipio professionista a Bellinzona piace ai capigruppo in Consiglio comunale di PLR, Unità di Sinistra, PPD e Lega-UDC, i quali vedono di buon occhio l’ipotesi rilanciata ieri sulle nostre pagine. La vicenda dei sorpassi di spesa, che ha fatto emergere criticità e lacune in seno al Settore delle opere pubbliche, è destinata a fare da spartiacque fra un prima e un dopo.

Fra un Esecutivo con una percentuale di attività compresa almeno fra il 50% ed il 70% (il sindaco) ad uno a tempo pieno. Sì dunque ad un cambiamento da molti ritenuto rivoluzionario in Ticino, ma no alla riduzione dei membri del consesso, che per i nostri interlocutori devono rimanere 7 e non scendere a 5; proprio in virtù della complessità nella gestione di una...