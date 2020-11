«Il Municipio di Biasca ha preso in considerazione l’ipotesi di manifestare sostegno e vicinanza alla popolazione offrendo regolarmente e per tutto il periodo pandemico ad ogni economia domestica una scatola di mascherine e una confezione di disinfettante per le mani? Intende regalare ad ogni economia domestica un rotolo di sacchi della spazzatura? È disposto a concretizzare le proposte sopra esposte?». Sono alcune delle domande poste tramite un’interpellanza dai consiglieri comunali PPD Claudio Isabella e Lorenza Rodoni. I quali criticano l’Esecutivo per un presunto atteggiamento passivo di fronte all’emergenza sanitaria: «A differenza di molti altri comuni del nostro Cantone, non ha ancora dimostrato la vicinanza alla popolazione e agli imprenditori». Il Municipio si sarebbe insomma « limitato a dire di voler “attendere” gli sviluppi prima di fare qualsiasi passo in favore della cittadinanza». Nel frattempo però, sostengono i due azzurri, «gli effetti economici negativi della pandemia si stanno sempre più riversando sulle aziende e sui loro dipendenti».