Dopo Anna Giacometti, ora tocca a Claudio Lardi. Coira ha nominato l’ex Consigliere di Stato commissario governativo per il Comune di Roveredo. Constatato il perdurare della crisi istituzionale in seno al Municipio, il Governo retico ha deciso nuovamente di intervenire affidando a Lardi con effetto immediato la conduzione del Comune. Il suo incarico, precisa il Governo in una nota stampa, è limitato fino al termine della legislatura 2019-2022. L’ex consigliere di Stato retico rileverà i compiti e le funzioni formali del sindaco e dirigerà l'amministrazione comunale. I municipali eletti rimangono tuttavia in carica e conservano il loro diritto di voto. Il commissario governativo potrà partecipare alle decisioni soltanto nei casi in cui il municipio non dovesse essere al completo o qualora qualcuno debba ricusarsi. In questo caso egli disporrà del numero di voti mancanti. Inoltre il commissario governativo disporrà della facoltà di impartire istruzioni qualora i membri del municipio non dovessero attenersi alle regole di un comportamento interpersonale ordinato e corretto. Nel caso in cui a seguito di dimissioni il municipio dovesse perdere la propria capacità di agire, la funzione del commissario governativo si trasformerà automaticamente in una carica di curatore a tempo determinato.