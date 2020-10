A darne notizia sul proprio sito è stato il giornalista Nicola Pfund: Damiano Vedova, 47.enne triatleta bellinzonese, è morto in un incidente in Turchia. «È stato investito da un’auto ad un incrocio in Turchia, dove si trovava per una vacanza e per gareggiare nell’Ironman 70.3 Turkey in programma il prossimo 1. novembre», scrive Pfund sul suo blog. «Conosciuto da tutti come un ragazzo dal cuore d’oro e generoso, il portacolori del Tri Team Ticino ha ottenuto in carriera parecchi risultati di prestigio conquistando numerosi podi di categoria». A livello internazionale, ancora solo cinque anni fa nell’ambito dell’Arona Triathlon, era stato protagonista uscendo 13. dal nuoto e segnando il migliore tempo nella tratta in bici.