È una primizia a livello ticinese. E riempie d’orgoglio l’Associazione bellinzonese per l’assistenza e cura a domicilio (Abad), l’Inclusione andicap Ticino e la Pro Infirmis che hanno lanciato, in collaborazione con Minitaxi, il servizio «Muoversi in libertà nel tempo libero» rivolto alle persone in sedia a rotelle. Le quali potranno far capo al veicolo adeguatamente equipaggiato nei giorni festivi infrasettimanali, nei weekend e nei giorni feriali dalle 18 alle 6.