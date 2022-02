Il versamento di una tassa di 200 franchi per ognuna delle proroghe d’orario fino alle 3. Musica da spegnere al più tardi alle 2 e mezzo. No a mescite, tendine ed amplificatori audio all’esterno. E nessun uso dei nomi «Rabadan» e Rababar» a fini commerciali. Sono quattro delle condizioni poste dal Municipio di Bellinzona agli esercenti che hanno chiesto l’autorizzazione a proporre il carnevale fino a notte fonda nel periodo che tradizionalmente vede la città animarsi grazie ai bagordi che però, per il secondo anno consecutivo, non ci saranno nella loro forma tradizionale, e questo a causa delle grandi incertezze sanitarie ancora presenti fino a poche settimane fa. Le regole stabilite l’altroieri erano state comunicate pubblicamente dalla Città senza però entrare nei dettagli. Quest’ultimi sono stati nel frattempo trasmessi dalla Polizia comunale agli esercenti: li vediamo ora punto per punto.

Serve un piano di sicurezza

La decisione del Municipio di andare incontro alle esigenze dei locali, ricordiamo, è stata presa dopo aver preso atto «degli allentamenti decisi dall’autorità federale e cantonale» proprio due giorni fa. Concerne le serate di venerdì 25, sabato 26 febbraio e martedì 1. marzo, tre date nelle quali all’interno della quindicina di bar che ne hanno fatto richiesta - se il loro interesse verrà confermato - si potrà far festa fino alle 3, come detto, ma appunto nel «rispetto di un certo numero di condizioni e norme finalizzate alla tutela dell’ordine pubblico in senso lato». Per ottenere il via libera, come già noto, gli esercenti dovranno quindi presentare un piano di sicurezza che dovrà poi essere avallato dalla Polizia comunale. Nell’ambito dello stesso, lo abbiamo scritto, ogni bar dovrà essere vigilato da due agenti di sicurezza. Inoltre non sarà autorizzata la posa di tendine o mescite sul suolo pubblico, all’esterno. E ci sarà il divieto di subappalto degli spazi.

Il capitolo-musica

Ma le condizioni poste dalla Città non finiscono qui. E riguardano ovviamente anche un elemento imprescindibile del carnevale, la musica. La diffusione della stessa non sarà autorizzata all’esterno degli esercizi pubblici tramite impianti stereo o di amplificazione. Di fuori, l’unica musica che potrà risuonare sarà infatti quella, tradizionale, delle guggen. Esse potranno esibirsi negli spazi già abitualmente in uso. In ogni caso, ogni genere di musica dovrà cessare mezz’ora prima della fine del prolungo d’orario, quindi non più tardi delle 2 e mezzo.

Di fuori solo bicchieri di plastica

Spazio anche alle regole di carattere «ambientale». Gli esercenti sono obbligati a posare contenitori per i rifiuti. Inoltre all’esterno si potranno utilizzare unicamente bicchieri in plastica. Infine, all’utenza dovrà sempre essere garantito il libero accesso ai servizi igienici. Tutte condizioni che si aggiungono a quelle già citate in apertura, ovvero il divieto di utilizzare a fini commerciali i nomi «Rabadan» (quello della società che organizza normalmente il carnevale tradizionalmente) e «Rababar», coniato dai promotori dell’iniziativa facendo appunto riferimento al nome storico del carnevale bellinzonese. E poi la citata tassa di 200 franchi a notte.

La richiesta va confermata

In considerazione di tutte queste condizioni, la Città tramite la PolCom chiede una conferma scritta del mantenimento della richiesta di deroga. Inoltre, chi intende procedere con l’organizzazione dell’evento nel periodo menzionato è chiamato ad inoltrare al più presto i piani di sicurezza allestiti insieme alle agenzie.

Le guggen ci saranno. ©CdT/Archivio

©CdT.ch - Riproduzione riservata