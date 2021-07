Creare uno scorcio di animazione nell’estate cittadina in cui tornare a sorridere almeno un po’ in tutta sicurezza. Questo l’obiettivo che si è prefissata l’associazione B’easy Bellinzona che fino al 5 settembre propone un lounge garden al Parco urbano in cui ritrovarsi all’aperto per ascoltare giovani dj e gruppi che si esibiscono dal vivo. Il programma prevede anche esperienze culinarie e momenti di street art.

L’animazione, sostenuta dalla Città, ha preso avvio mercoledì dopo alcune settimane di intenso lavoro. La pioggia non ha scoraggiato il pubblico che è accorso per ascoltare i dj Renzo B2B Johnny.

Il programma della manifestazione è in continuo aggiornamento e disponibile sul sito www.b-easy.ch così come sul canale Instagram dell’associazione. Segnaliamo in particolare il dj set di Feb previsto domani, sabato 10, mentre domenica 11 luglio si terrà il brunch in musica alla scoperta del cibo sostenibile e naturale organizzato in collaborazione con Cerere Bistrot (riservazione entro le 18 di oggi, sabato, allo 091 /826.24.86).