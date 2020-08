Tre nuovi appuntamenti si aggiungono al ricco programma di eventi proposto nell’ambito di estate in Città. VenerdÌ 28 agosto, oltre ai due appuntamenti già previsti nel calendario di «Bellinzona Afterwork», dalle 18.30 sulla scalinata della Collegiata sarà proposto un concerto della United Soloists Orchestra, formazione composta da giovani solisti di varie nazionalità attivi in orchestre di fama mondiale. Fondata nel 2017 a Sorengo, la United Soloists Orchestra promuove una cultura musicale diversificata e inclusiva in cui musica classica, jazz, ballo e musica contemporanea confluiscono in programmi ed esecuzioni di altissima qualità e creatività, garantite dall’approccio fresco e innovativo di giovani e talentuosi solisti.

I posti messi a disposizione del pubblico, con entrata gratuita, sono andati esauriti in pochi giorni, chi non è riuscito ad assicurarsene uno può riprovare ad andare sul link www.osi.swiss/morricone e, con un po’ di fortuna, trovare posti eventualmente disdetti all’ultimo momento da altri. Oppure potrà tentare la sorte la sera stessa del concerto: i posti riservati non occupati per tempo saranno, infatti, rimessi a disposizione a partire dalle 20.25. Qualora l’open air venisse annullato, si potrà ascoltare il concerto in diretta radiofonica su RSI Rete Due.