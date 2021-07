«Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo». L’ambizione dei fondatori dell’Associazione B’easy Bellinzona non è certo quella dei protagonisti della famosa canzone di Gino Paoli. Un cambiamento lo vogliono comunque portare in città. «Il nostro obiettivo è di proporre un’animazione indirizzata sia ai giovani sia a chi ha qualche anno in più. Crediamo che Bellinzona meriti di scrollarsi di dosso la nomea di città dormiente» racconta al CdT Matteo Paolocci che insieme a due amici che vivono nella turrita ed un’amica che risiede invece sulle rive del Verbano hanno deciso di fondare appunto l’Associazione B’easy Bellinzona.

Idea nata durante il lockdown

«Era la scorsa primavera, nel periodo del confinamento, quando abbiamo deciso che dovevamo fare qualcosa per vivacizzare le serate bellinzonesi» ribadisce il nostro interlocutore. L’idea è subito stata quella di proporre eventi in uno spazio ampio dove la gente potesse incontrarsi per trascorrere una serata all’insegna della musica e del divertimento. Spazio che è stato individuato al Parco urbano. «Abbiamo preso contatto con le autorità comunali per sottoporre loro la nostra idea – prosegue Paolocci - e subito abbiamo incontrato un’eccellente collaborazione». I contatti sono in particolare stati con il Settore cultura ed eventi della Città che a sua volta ha riportato le proposte dell’associazione al Municipio. Si è così arrivati ad allestire il programma di eventi al Parco urbano. Eventi che sono iniziati la scorsa settimana e che si susseguiranno sino al prossimo 5 settembre. «L’inizio è stato positivo dal punto di vista organizzativo, un po’ meno da quello più prettamente meteorologico». Le piogge che stanno contrassegnando questo primo scorcio di estate non hanno di certo aiutato gli organizzatori di eventi.

Cibo a chilometro zero

Ma i membri dell’Associazione B’easy, che operano a titolo volontario investendo tempo ed energie in questa iniziativa, non si scoraggiano e sono pronti al secondo fine settimana di animazioni al Parco urbano che il Comune ha messo loro a disposizione gratuitamente. Sabato, dalle 17 è in programma l’aperitivo mentre un’ora più tardi spazio alla serata di intrattenimento musicale con gli Electrowood, duo composto da Nicola Martini al sax ed il dj Samuele Barbarossa. Ddomenica, in collaborazione con Cerere Bistrot e L’arte del Caffè verrà invece proposto un brunch domenicale in musica, alla scoperta del cibo sostenibile, naturale e a chilometro zero. Come funziona? Presto detto: al costo di 27 franchi (bevande escluse) sarà possibile scegliere quattro opzioni dal menu. Per i bambini sono previste anche porzioni singole. Le prenotazioni vanno effettuate entro le 17 di sabato telefonando allo 091/826.24.86.

Diverse collaborazioni

Oltre a quelle citate, l’Associazione collabora con altri esercizi pubblici della zona per quanto attiene all’offerta di bibite e cibarie che si possono gustare al lounge garden allestito al Parco urbano. «Siamo tutti neofiti nell’organizzazione di eventi e quindi abbiamo deciso di appoggiarci su chi ha già esperienza per quanto riguarda la ristorazione» rileva tal proposito il membro fondatore dell’Associazione B’easy. Sia i concerti sia il brunch, è bene rammentarlo, si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme sanitarie volte a contrastare la diffusione della Covid-19. «Abbiamo allestito un piano di protezione che è stato approvato tanto dal Cantone, quanto dal Comune» sottolinea Paolocci.

Una sorta di prova generale

Gli eventi organizzati al Parco urbano sono appena iniziati, ma i quattro membri dell’Associazione B’easy guardano già avanti. «Consideriamo quest’iniziativa una sorta di prova generale. In settembre faremo le valutazioni del caso, soprattutto per quel che riguarda gli aspetti finanziari (l’obiettivo è quello di riuscire a coprire tutte le spese, ndr.) e poi decideremo come proseguire. La nostra intenzione è comunque già quella di proporre qualcosa di simile la prossima estate» annuncia il nostro interlocutore. Che aggiunge: «Il nostro sogno è quello di riuscire ad organizzare un open air». Se sono rose fioriranno. Intanto l’animazione al Parco urbano è garantita almeno fino al prossimo 5 settembre. Ulteriori informazioni potete trovarle su www.b-easy.ch così come sul canale Instagram dell’Associazione.

