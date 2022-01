Era il lontano 2015 e la pandemia non impensieriva nessuno. Bei tempi in cui l’aggregazione e lo stare insieme erano qualcosa che avveniva in modo naturale e spontaneo. Cene, cinema, concerti in totale spensieratezza. Qualcuno trovava anche la voglia di buttarsi in progetti coraggiosi. Tra le varie idee c’era anche quella di un Polo della musica, una struttura con sede a Bellinzona dedicata a concerti dal vivo, con camerini per le band, un posto dove i musicisti avrebbero potuto trovarsi per le prove e i maestri impartire lezioni. Un progetto del genere, oggi, avrebbe ancora senso? Con i tempi che corrono, la risposta è abbastanza scontata. Detto questo, le esigenze sia di pubblico sia di musicisti richiedono qualche riflessione. Lo scenario è cambiato solo a causa della situazione pandemica...