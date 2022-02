IL CASO

Bellinzona, due anni consecutivi senza bagordi sono stati un duro colpo per la Società Rabadan che deve far fronte a costi fissi per 150.000 franchi - Si spera di organizzare un appuntamento in giugno - Il presidente Giovanni Capoferri: «Così potremmo essere più tranquilli qualora nel 2023 ci dovessero essere altre sgradite sorprese»