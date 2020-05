«Non va però nel contempo sottaciuto un dato di fatto di evidente rilevanza: il virtuosismo della Città nella concretizzazione di nuovi progetti è ancora oggi rallentato dalla messa in opera di investimenti decisi prima della grande aggregazione dai singoli Comuni poi divenuti quartieri». Cinque mesi prima che scoppiasse pubblicamente il bubbone dei sorpassi di spesa in tre opere comunali, la Commissione della Gestione (relatore Ivan Ambrosini, PPD) nella relazione sul Preventivo 2020 di Bellinzona aveva attirato l’attenzione – in senso generale – sui progetti ereditati dalla nuova Turrita dopo la fusione avvenuta nel 2017. Certo, non si facevano cifre, ma non va comunque dimenticato che le prime avvisaglie il Municipio le aveva avute nel giugno 2018, quando venne informato dal Dicastero opere pubbliche di un possibile sforamento, non superiore comunque al 10% (limite contemplato dalla Legge organica comunale), nella realizzazione del Policentro di Pianezzo e nella riqualifica dell’ex oratorio di Giubiasco. E un mese dopo, il 24 luglio, lo stesso Esecutivo illustrò la situazione alla Gestione e all’Edilizia.

La relazione della Gestione sui conti 2020 è datata 3 dicembre 2019. Letta oggi – sempre con quel benedetto senno di poi – poteva suonare come l’ennesimo campanello d’allarme? Non tocca a noi dirlo. In ogni modo i commissari scrivevano che «in una dinamica politicamente comprensibile e priva di critiche, i singoli Comuni avevano fatto approvare dai rispettivi Consigli comunali delle opere indispensabili e di utilità squisitamente locale. Il progetto aggregativo, tra i suoi capisaldi, garantiva infatti la messa in opera di qualsiasi intervento strutturale deciso prima dell’aggregazione. Questa logica - una sorta di ‘effetto arca’ sulla quale si è voluto dare una eredità infrastrutturale alla costituenda nuova Città - ha fatto sì che, partita la Città aggregata, si è dovuto tenere conto sia di importanti investimenti decisi dai singoli Comuni poi divenuti quartieri, ma anche di interventi urgenti di manutenzione abbinando al tutto l’esecuzione di nuovi progetti necessari per tutta la collettività. Una somma di risposte dovute nell’ambito delle opere pubbliche che, a non averne dubbi, ha rallentato la progettualità e la messa in cantiere di altri investimenti e costretto il Municipio a minuziosamente e talvolta timidamente (vedi interventi tampone) dare avvio ad opere altrettanto utili e necessarie».