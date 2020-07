Già non era un’impresa facile, ma il coronavirus ha ulteriormente complicato la ricerca. A distanza di un anno dalla chiusura non è ancora stato individuato un subentrante dello storico negozio San Giovanni Confezioni di viale Stazione a Bellinzona, che ha cessato l’attività la scorsa estate dopo oltre 80 anni. Una chiusura non dettata dalla necessità, ma in quanto i tre fratelli Corti non hanno trovato qualcuno che proseguisse con quanto avviato dal loro padre Pasquale nel 1937. E quindi, essendo ultraottantenni, hanno deciso di lasciare a malincuore. Gli annunci tappezzano le vetrine desolatamente vuote. «Qualche interessato c’è stato, ma poi non si è raggiunto un accordo», ci dice Paolo Corti della Società immobiliare Corbar. Oltre al negozio si possono affittare due appartamenti di 3,5...