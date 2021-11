Una scelta saggia. Che lo è ancora di più alla luce del preoccupante peggioramento della situazione epidemiologica registrato nelle ultime settimane. Senza dimenticare, ora, la nuova variante Omicron che fa temere un’ulteriore crescita dei contagi da coronavirus in tutto il mondo. Il Municipio di Bellinzona, nella seduta di Consiglio comunale di ieri sera, è tornato sulla decisione di non concedere l’autorizzazione per lo svolgimento del carnevale Rabadan nella sua forma, per così dire, tradizionale. I bagordi 2022, come noto, si svolgeranno nella zona dell’Espocentro in versione ridotta senza cortei. Per bocca del capo Dicastero sicurezza e servizi industriali Mauro Minotti, l’Esecutivo ha risposto all’interpellanza inoltrata da Tiziano Zanetti (PLR) e cofirmatari.

Ebbene, rispetto a quanto noto finora il consesso ha precisato che «nel centro storico non vi sarà un carnevale organizzato, non vi saranno le tendine tradizionali del Rabadan o altre attività all’aperto. All’interno dei locali pubblici varranno le regole che saranno in vigore in quel momento. Stando alle attuali disposizioni gli avventori dovranno essere in possesso del certificato Covid e non potranno essere allestite mescite all’esterno. Così facendo si dovrebbero evitare assembramenti. Le forze dell’ordine vigileranno in ogni caso affinché ciò non avvenga». Nel villaggio del carnevale light il discorso sarà lo stesso: per accedere ai frizzi e lazzi bisognerà mostrare il Covid pass.

Mauro Minotti non si è invece ancora espresso sul dispositivo di sicurezza che verrà allestito in occasione dei sei giorni di carnevale. Se ne saprà di più dopo le feste natalizie «tenuto conto della situazione vigente e delle norme sanitarie in vigore a quel momento». Per il resto non resta che attendere quello che capiterà nelle prossime settimane. Difficile fare previsioni, anche se come detto all’inizio la situazione legata all’emergenza sanitaria non fa per nulla dormire sonni tranquilli: «In questo momento il Municipio è soprattutto preoccupato per i dati allarmanti relativi all’evoluzione dei contagi, dei malati e dei ricoverati e in generale della pandemia». Gli interpellanti, per bocca del primo firmatario Tiziano Zanetti, si sono detti moderatamente soddisfatti della risposta fornita dal Municipio, non escludendo l’inoltro di un altro atto parlamentare sul tema.

