Tra chi legge ci sarà sicuramente qualcuno che vi è nato, o ha visto nascere i propri figli; altri vi si saranno recati almeno una volta per un esame, un intervento, o per la visita di una persona cara. Altri ancora vi hanno lavorato o vi sono attualmente attivi. Volenti o nolenti, il San Giovanni è un luogo che i bellinzonesi e più in generale la popolazione dell’Alto Ticino conoscono bene. Ma in futuro non sarà più un ospedale. Le autorità stanno infatti lavorando alla realizzazione di una struttura completamente nuova nella zona della Saleggina, dove i lavori potrebbero partire nel 2028. Entro 10-15 anni l’attività si trasferirà lì. Ma il vecchio ospedale potrebbe avere una nuova vita. Tra le misure ipotizzate dal Programma d’azione comunale (PAC) della Città di Bellinzona, presentato nelle...