A livello numerico le donne, a Bellinzona, sono nel complesso leggermente più numerose degli uomini. Però in Municipio una rappresentante manca dal 2012, quando dopo otto anni Flavia Marone decise di non ricandidarsi. Alle ultime elezioni per il Legislativo, dello scorso aprile, l’altra metà del cielo ha portato nel plenum 18 consigliere su 60, in lieve crescita rispetto alla prima storica chiamata alle urne. Veniamo al sodo: la Città è rosa ma potrebbe esserlo ancora di più. Ecco dunque che, forse, la mostra 50/50/50 che verrà inaugurata oggi allo SpazioReale di Monte Carasso può ulteriormente sensibilizzare l’opinione pubblica su un’equa rappresentanza femminile in politica ma non solo. Il 2021, d’altronde, è l’anno pink per antonomasia: ricorre il mezzo secolo dall’introduzione a livello...