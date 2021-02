Brenno Martignoni Polti, Simone Orlandi e Tuto Rossi. Ecco i tre candidati dell’Unione democratica di centro per il Municipio di Bellinzona. Rispetto al terzetto che era in corsa nell’aprile 2020 alle elezioni poi annullate dal Governo per la pandemia, c’è un’unica differenza: è rimasto escluso l’ex deputato ed attuale consigliere comunale Orlando Del Don. Al suo posto l’assemblea, riunitasi ieri sera, come appreso dal CdT, ha scelto il presidente sezionale Simone Orlandi, il quale a sua volta non ce l’aveva fatta l’anno scorso ad essere in lista. Insomma, l’Orlando e l’Orlandi si sono scambiati il posto. Se dodici mesi or sono ad essere scontento era il secondo, ora i ruoli si sono invertiti.

Gli altri due candidati non hanno ovviamente bisogno di presentazioni. Brenno Martignoni Polti è stato...