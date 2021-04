Alberghi pieni in città, decisamente meno nelle valli e appartamenti presi d’assalto. Nel Bellinzonese e nell’Alto Ticino si prospetta un weekend pasquale da incorniciare. Nelle ultime settimane sono fioccate le prenotazioni soprattutto nelle strutture ricettive della capitale. La tendenza, ormai, è quella che vede i turisti aspettare l’ultimo minuto per fissare le ferie. Al di là delle condizioni meteorologiche, fattore sempre preponderante, da un anno a questa parte ci si è messo anche il coronavirus a sparigliare le carte in tavola. In ogni modo ci si può ritenere soddisfatti, ci spiega il direttore generale di Bellinzonese e Alto Ticino Turismo Juri Clericetti.