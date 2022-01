Nella Giornata della Memoria l’incontro con gli abitanti di un’Oasi di pace

Domani, mercoledì 26 gennaio dalle 16 alle 18, in occasione della Giornata della Memoria 2022, la HMI – Scuola Moderna di Musica e la Fondazione Federica Spitzer propongono un incontro con il villaggio di Neve Shalom (conosciuto anche come Wahat al‐Salam), creato congiuntamente da Ebrei e Arabi palestinesi i cui membri sono impegnati nel lavoro di educazione per la pace, l’uguaglianza e la comprensione fra le due popolazioni.

Presso la sala del Consiglio comunale di Palazzo Civico a Bellinzona interverranno i rappresentanti dell’Associazione Amici di Neve Shalom (Italia) che illustreranno il modello di convivenza rappresentato dal villaggio. Ci sarà inoltre la possibilità di un collegamento in diretta con la Direttrice delle istituzioni educative di Neve Shalom, Samah Salaime, e alcuni ragazzi della scuola del villaggio tramite una videochiamata. I ragazzi della Scuola Moderna di Musica di Bellinzona, che hanno partecipato al progetto «A Gig With Wahat al-Salam Neve Shalom» vincitore del Premio Spitzer 2020, suoneranno alcuni brani dedicati ai loro coetanei della scuola del villaggio. Il progetto ha favorito lo sviluppo di una sinergia tra realtà scolastiche e associative del territorio, coinvolgendo oltre alla Scuola di musica anche il Club Unesco Ticino e alcuni ragazzi della scuola media di Ambrì che hanno lavorato sul tema con la docente Katia Senjic.

Il pomeriggio si concluderà con la consegna ufficiale del premio da parte del sindaco di Bellinzona Mario Branda, consegna che non ha potuto essere fatta nel 2021 a causa della pandemia. Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta streaming.

Un’Oasi di pace più forte dei conflitti Fondato da Bruno Hussar, ingegnere ebreo egiziano convertito al cristianesimo, superando incredibili difficoltà e pregiudizi religiosi e politici, il villaggio Neve Shalom ha realizzato un’esperienza unica poiché è il solo abitato in cui ebrei e palestinesi (cristiani e musulmani) convivono educando comunitariamente i loro figli nelle lingue e nelle culture araba e ebraica, mantenendo in vita un Centro di educazione alla pace (https://www.wasns.org).

Informazioni

Ingresso gratuito, posti limitati e riservazione obbligatoria. Secondo le disposizioni in vigore, per l’accesso è necessario il certificato Covid 2G. Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta streaming al link disponibile sul sito www.hminstitute.ch. Per riservare il posto in presenza scrivere all’indirizzo [email protected] Altri dettagli sulla pagina Web www.fondazionespitzer.ch.