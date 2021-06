La bella stagione è alle porte e Pro Natura Ticino presenta con piacere il proprio programma naturalistico ricco di eventi ed escursioni, molte delle quali avranno luogo nella bellissima regione del Lucomagno. Quest’anno albergo e ristorante resteranno chiusi per questioni legate a lavori di ristrutturazione interna. Il Centro Pro Natura Lucomagno ad Acquacalda si è però ingegnato per mantenere il contatto diretto con i visitatori della regione attraverso l’allestimento di un infopoint (inaugurazione sabato 19 giugno: sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18), la proposta di gite ed attività, l’apertura del campeggio e la presenza di Food truck per continuare a godersi una delle terrazze più belle della valle nel pieno rispetto della natura. Non mancheranno le novità anche in zona Casaccia dove, oltre al sempre presente infopoint patriziale, in occasione dell’evento «Estate sul Lucomagno» sarà presente un ristoro dove rinfrescarsi e rigenerarsi.

Il Centro Pro Natura Lucomagno è attivo da circa 10 anni, periodo durante il quale si è fatto conoscere e apprezzare sia dai turisti sia dalla popolazione locale. Purtroppo durante la stagione estiva 2020 ci sono stati i primi segnali di difficoltà e il periodo di apertura della struttura è stato ridotto ai soli due mesi estivi. I motivi di questa battuta d'arresto sono principalmente due: i problemi di natura strutturale dell'albergo e le difficoltà finanziarie a farvi fronte; Pro Natura Ticino non può infatti far capo a Pro Natura Svizzera per il mantenimento della struttura e sta cercando aiuti finanziari per completare i lavori.

Il Municipio di Blenio e il Patriziato generale di Olivone, Campo e Largario si sono subito detti preoccupati della situazione e si sono attivati per trovare una soluzione che portasse alla riapertura dell'albergo formulando proposte concrete di collaborazione. L'entità e l'onere dei lavori di ristrutturazione non hanno permesso all'associazione di raggiungere l'obiettivo a breve termine; la riapertura è prevista nel 2022. Nessun contrattempo, invece, per gli amanti del campeggio. La struttura sarà infatti regolarmente aperta dal 26 giugno.

