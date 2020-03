Nella valle del Sole alle urne fra certezze ed incognite

Nella valle del Sole sono in tanti a sperare che il 5 aprile un raggio illumini la loro candidatura fino a portarli nella stanza dei bottoni. Nei tre Comuni la campagna sta entrando nel vivo in questi convulsi e difficilissimi giorni dove purtroppo le nostre vite sono state sconvolte dal coronavirus, che un po’ ovunque ha inoltre portato all’annullamento degli appuntamenti elettorali.

In un periodo di grandi incertezze nel distretto c’è una sicurezza: i sindaci si ripresentano e sarà veramente difficile, per gli avversari politici, soffiare loro la poltrona. A Serravalle e ad Acquarossa l’ambita carica è ricoperta dal PLR, mentre a Blenio il timoniere è di destra ed è una donna a condurre le danze. Per il resto non si segnalano particolari novità, anche se in seno alle compagini municipali vi saranno sicuramente dei cambiamenti alla luce di alcune rinunce, come vedremo subito.

Il giovane tenta il colpaccio

Ad Acquarossa la corsa all’Esecutivo sarà una sfida fra quattro formazioni (Lega-UDC, PLR, Gruppo Sinistra Indipendenti Verdi e PPD-GG-Indipendenti). Per i cinque posti a disposizione sono in corsa 13 candidati. Saranno ancora della partita tre uscenti: il sindaco Odis Barbara De Leoni (PLR), in carica dal 2016, il collega di partito Massimo Ghisla e Eliane Jemini dell’area rosso-verde. I cittadini tornano alle urne dopo una legislatura, in quanto quattro anni or sono le elezioni erano state tacite.

Anche quest’anno avrebbero potuto esserlo, ma la candidatura del giovane Noel Del Siro (classe 1994, Lega-UDC) ha scombussolato le carte in tavola ai partiti storici. Sarà interessante, inoltre, vedere che risultato farà il PPD che si presenta ai nastri di partenza senza gli uscenti Riccardo Bozzini (vicesindaco) e Maurizio De Lumé. Si sa, affrontare una contesa senza coloro che ricoprono attualmente la carica non è mai facile. Nel 2012 il PLR aveva ottenuto il 26,7% delle schede, tallonato dal PPD (25,4%), decisamente lontana la sinistra (12,8%). La destra fra meno di un mese dovrà andare a pescare fra coloro che otto anni fa avevano preferito la lista senza intestazione (35,1%). Per il resto l’agenda del prossimo quadriennio propone, in primis, il progetto del centro wellness con hotel che sostituirà il mai concretizzato rilancio delle Terme.

Ogni scheda conterà

Spostiamoci a Serravalle, ora. Le liste presentate sono anche qui quattro (PPD-GG-Indipendenti, PLR, Gruppo Socialista e Lega-UDC-Indipendenti). I papabili per i cinque seggi a disposizione sono 15, compresi tre uscenti: il sindaco Luca Bianchetti (PLR, alla testa del paese dal 2012), il vice Matteo Baggi (PPD) e la giovane Lea Ferrari (Gruppo Socialista). Non si ripresentano Ursula Dandrea (PLR) e Pascal Schulthess (Serravalle unita-Lega-UDC). Il Partito liberale radicale è la forza da battere (24,2% delle schede nel 2016). Non deve tuttavia dormire sugli allori, in quanto ha il fiato sul collo degli altri schieramenti, come dimostra d’altronde il fatto che nell’Esecutivo sono rappresentati quattro partiti. Non dovrebbero esserci sorprese, ma ogni scheda conterà.

Ecco due ex deputati

Concludiamo il nostro giro d’orizzonte nell’alta valle del Sole, a Blenio. Dal 2016 al timone c’è la sindaca Claudia Boschetti Straub (Lega dei ticinesi, quattro anni fa aveva sorprendentemente schiacciato l’agguerrita concorrenza). Sarà ancora della partita unitamente a Marino Truaisch (Area di Sinistra, ex granconsigliere) e a Vasco Bruni (Blenio 2016). Hanno lasciato il vice Gianpietro Canepa e Graziano Franzi, entrambi PLR. Partito che dunque si trova a dover sostituire due personalità molto conosciute in paese. La destra punta decisa al raddoppio con l’ex deputato Stefano Fraschina.

©CdT.ch - Riproduzione riservata