Nei centri urbani la pandemia di coronavirus sta infliggendo un duro colpo a commerci ed esercizi pubblici. «C’è chi a fine giornata, a volte, non incassa nulla» è il grido d’allarme lanciato nei giorni scorsi da queste colonne dalla presidente della Società dei commercianti di Bellinzona Claudia Pagliari. Se in città si stanno vivendo mesi difficilissimi, com’è la situazione nelle valli dell’Alto Ticino? Il bilancio che tracciamo dopo aver interpellato alcuni commercianti ed esercenti è decisamente in chiaroscuro. C’è chi sta vivendo un periodo florido e chi invece si dibatte in una crisi nerissima. Tra questi ultimi il negozio di abbigliamento Jeans Shop di Faido. «La situazione è abbastanza tragica», commenta il titolare Alfonso Annunziata, che gestisce anche il punto vendita di Biasca....