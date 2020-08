Importante riconoscimento per il Servizio di neonatologia dell’ospedale San Giovanni di Bellinzona, che ha ottenuto il certificato di livello IIb da parte della Società Svizzera di Neonatologia. Al Servizio è stata conferita la certificazione dopo un’analisi approfondita da parte dell’apposita commissione (Committee for the Accreditation of Neonatal Units – CANU).

Meno trasferte Oltralpe

Aperto nel gennaio del 2019 nell’ambito dell’allora neocostituito Istituto pediatrico della Svizzera italiana, il Servizio di neonatologia permette di prendere in carico neonati e piccoli prematuri a partire dalle 32 settimane di gravidanza in Ticino, senza dovere procedere a un trasferimento in un centro medico pediatrico d’Oltralpe.

«Grazie a questo conferimento, la Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Bellinzona si riconferma come polo pediatrico e centro di cura per tutti i neonati della Svizzera Italiana bisognosi di cure specialistiche», conclude una nota stampa.