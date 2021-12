Esercizi pubblici: a Bellinzona nel 2021 (cifre aggiornate al 15 dicembre) le contravvenzioni comminate per disturbo alla quiete pubblica sono state 16 (anche nei quartieri periferici e non solo in centro), ossia 13 in più rispetto all’anno precedente. Lo rende noto il Municipio cittadino rispondendo all’interrogazione del gruppo Lega-UDC in Consiglio comunale (primo firmatario Manuel Donati). Le sanzioni, per prassi, sono intimate al gerente. «Non vi è alcun accanimento, bensì un’ampia tolleranza. Ciò nonostante, situazioni chiaramente constatate non possono che portare ad una sanzione (...). Non vi è contravvenzione senza constatazione da parte degli agenti», tranquillizza l’Esecutivo. I sanzionati sono sempre gli stessi, chiedeva la destra? No, puntualizza il consesso guidato dal sindaco...