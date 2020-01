A quasi dieci anni dai fatti il Comune di Lostallo può finalmente tirare un gran sospiro di sollievo. L’ente locale mesolcinese non è responsabile della moria di trote avvenuta nel febbraio 2010 alla piscicoltura all’entrata del paese. Lo ha stabilito nelle scorse settimane la seconda Camera civile del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM). La sentenza è cresciuta in giudicato (nel senso che la controparte, la Aris Aquafood SA, non si è rivolta al Tribunale federale), pertanto il caso è definitivamente chiuso.

Per Lostallo, in realtà, si tratta della seconda vittoria. Già una precedente autorità giudiziaria, il Tribunale regionale Moesa, aveva infatti dato ragione nel maggio 2017 al Comune dopo che l’udienza di conciliazione non aveva dato i frutti sperati. L’azienda aveva però inoltrato ricorso al TRAM che, come detto, a fine ottobre 2019 ha nuovamente respinto le sue argomentazioni. Ma, appunto, cos’era successo il 10 febbraio 2010? La Aris Aquafood SA sosteneva sulla base di una perizia di parte che a provocare la morte dei pesci era stata l’acqua sporca (contenente in primis fango e detriti vari) penetrata nell’allevamento ittico dalla campagna circostante, in particolare dai campi agricoli a nord dell’infrastruttura. Ciò che sarebbe avvenuto poiché, non potendo finire nel sistema di drenaggio a causa del terreno gelato, la neve sciolta dal favonio era defluita superficialmente.