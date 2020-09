Risse a Bellinzona: come leggere un fenomeno che sembra diventato ricorrente?«Storicamente le risse ci sono sempre state. Oggi il fenomeno colpisce di più anche perché i fatti sono spesso accompagnati da una particolare attenzione in ambito comunicativo. La cassa di risonanza è maggiore. Ciò che è aumentato, rispetto al passato, è il grado di violenza che caratterizza le risse. Una volta terminavano quando una delle persone coinvolte finiva a terra, oggi no. Continuano senza nessuna coscienza dei limiti. Questo “continuare” va probabilmente messo in relazione, fra le altre cose, con una distorta percezione di quale danno fisico si possa arrecare all’altra persona - una grande parte delle esperienze che facciamo non avviene grazie al contatto individuale “fisico” ma attraverso delle presentazioni...